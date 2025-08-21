Yiyecek festivalinde zehirli yemek skandalı! 2 kişi hayatını kaybetti

62 yaşındaki okul aşçısı Valeria Sollai, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Monserrato, Cagliari'de gerçekleşen festivalde zehirli guacamole yemesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Haftalarca yoğun bakımda kalan Sollai, kısa süreli iyileşme belirtileri göstermesine rağmen hayata tutunamadı.

Aynı üründen tüketen Roberta Pitzalis de 8 Ağustos' tarihinde yaşamını yitirmişti. Bu ölüm, yaşamını yitiren Pitzalis’in ardından gelen ikinci kayıp olarak kayıtlara geçti. Pitzalis’in ölüm nedeni otopsiyle botulizm zehirlenmesi ve zatürre olarak belirlendi.

İKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA



Aynı guacamole'den tüketen 11 yaşındaki bir erkek çocuk ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu halen hastanede tedavi görüyor.

Festival rotasını tamamlayamadan yetkililer tarafından durduruldu. Olayın ardından İtalya Sağlık Bakanlığı, Metro Chef marka avokado ezmesi için geri çağırma ilanı yayımladı.