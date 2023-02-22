Yiyeceklerin tazeliği nasıl korunur

Bazı besinler çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklı olur İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları...

TAZE SOĞAN

Taze soğanı saklamak için yapmanız gereken soğanı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir pet şişenin içine koyun ve buzdolabında saklayın.

MARUL

Marulları yıkayın ve alüminyum folyoya sarın. Bu şekilde 2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.



TEREYAĞI

Eğer tereyağını 2-3 yıl saklamak ve tazeliğini korumak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Tereyağını cam kapların içine koyun ve 15-20 dakika kadar fırında ısıtın. Eriyen tereyağını fırından çıkarın. İçinde bulunduğu kabın ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın.





ZENCEFİL

Zencefili saklamak için kaynamış suyun içine saklayacağınız kadarını koyun. Bu şekilde buzdolabına kaldırın. Bu yöntem sayesinde zencefil ilk aldığınız tazeliğinde kalacaktır.



ÇÖKELEK PEYNİRİ

Çökelek peyniri çok çabuk bozulan gıdalar arasında. Cam bir kabın içine çökeleği koyun. İçine 2 adet küp şeker ekleyin ve bu şekilde saklayın.



DOMATES

Domatesleri sapları aşağıya bakacak şekilde serin bir yerden kese kağıdının içinde saklayabilirsiniz.



PEYNİR

Peyniri daha uzun süre saklamak için parşömen kağıdına sararak cam ya da porselen bir kabın içine koyarak saklayın.



ELMA

Elmaları sapları yukarıya gelecek şekilde parşömen kağıtlarına sararak muhafaza edebilirsiniz.



KAYISI

Son dercece çabuk bozulan ve en ufacık darbede ezilebilen kayısıları yumurta kartonlarına koyarak saklayabilirsiniz.



MANTAR

Mantarları tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra havlu kağıt ile kurulayın. Bu işlemin ardından yine havlu kağıdın içinde bir kasenin içine koyun ve buzdolabına kaldırın.