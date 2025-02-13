Yiyerek zayıflamanın sırrı! Uzmanlar bakın ne diyor

Zayıflamak için genellikle kalori alımını sınırlamak veya aç kalmak gerektiği düşünülse de, aslında doğru yiyecekleri seçerek de kilo vermek mümkün.

Beslenme uzmanı ve diyetetik profesörü olan Dr. John S. R. Smith, "Zayıflamak için kalori saymak yerine, doğru yiyeceklerle beslenmek, vücudun metabolizmasını hızlandırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir" dedi.

Son yıllarda yapılan birçok çalışma, besinlerin kalori içeriğinden çok, içerdiği besin değerlerinin zayıflama üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli diyetlerin, kalori kısıtlaması yapmaksızın bile vücutta yağ kaybını artırabileceğini gösterdi.

Araştırma, protein alımının arttırılmasının, vücutta doygunluk hissi yaratarak daha az kalori alımını sağladığını belirtti. Bu da açlık hissinin azalmasını ve dolayısıyla daha az yeme isteğini beraberinde getirdi.

YİYEREK ZAYIFLAMA: YAPILMASI GEREKEN SEÇİMLER

Yiyerek zayıflama, temel olarak metabolizmayı hızlandıran, besin değeri yüksek yiyecekleri tercih etmeyi içerdi.

Uzmanlar, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önerilerde bulundu:

1. Protein Tüketimine Önem Verin: Protein, tok tutma özelliği ile bilinir. Klinik beslenme uzmanı Dr. Rhiannon Lambert, "Protein alımını artırmak, kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur ve metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Yüksek proteinli bir diyet, özellikle vücutta yağ kaybını teşvik eder" dedi.

Tavuk, balık, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları, yeme alışkanlıklarında önemli bir yer tutmalı.

2. Lifli Gıdalarla Doygunluğu Artırın: Lifli gıdalar, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Diyetisyen Dr. Olivia Andrews, "Sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi lif açısından zengin gıdalar, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve açlık hissini kontrol altında tutar" dedi. Lifli gıdalar, aynı zamanda sindirim sistemini düzenler, kabızlık gibi sorunları engeller.

3. Sağlıklı Yağları Tercih Edin: Sağlıklı yağlar, doygunluk hissini artırabilir. Zeytinyağı, avokado, fındık ve tohumlar gibi doymamış yağlar, sağlıklı kalori kaynaklarıdır ve zayıflamaya yardımcı olabilir.

Nörolog ve beslenme uzmanı Dr. David Perlmutter, "Sağlıklı yağlar, vücutta enerji seviyelerini artırır ve doygunluk hissini uzatır. Yine de bu yağları makul miktarlarda tüketmek önemlidir" dedi.

4. Düşük Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Kaçının: Şekerli ve işlenmiş gıdalar, hızlı kalori alımına neden olur, bu da vücudun yağ depolamasını teşvik eder.

Çocuk hekimliği profesörü ve beslenme uzmanı Dr. Robert Lustig, , "Şeker, özellikle karın bölgesinde yağ birikimine yol açar. Bu da insülin direncine ve obeziteye yol açabilir. Şekerin aşırı tüketilmesi, metabolizmayı da olumsuz etkiler" uyarısında bulundu.

ZAYIFLAMA SÜRECİNDE SABIRLI OLUN: SÜRDÜRÜLEBİLİR ALIŞKANLIKLAR GELİŞTİRİN

Zayıflama süreci, anlık bir çözüm değil, uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir.

Davranış bilimleri uzmanı Dr. Sarah Jones, "Yiyerek zayıflamak, kişilerin daha sağlıklı seçimler yapmayı alışkanlık haline getirmeleriyle mümkün olur. Kısa süreli diyetler yerine, uzun vadeli sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak daha etkili sonuçlar doğurur" diyor.

Ayrıca, günlük egzersiz rutinlerinin de beslenme alışkanlıklarıyla desteklenmesi gerektiği unutulmamalı. Düzenli egzersiz, kas kitlesinin artmasını sağlayarak daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur.

ZAYIFLAMAK İÇİN AÇ KALMANIZA GEREK YOK

Zayıflamak için aç kalmanız ya da katı diyet kurallarına uymanız gerekmiyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, doğru yiyecekleri tercih ederek, dengeli bir şekilde beslenmenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmenin, kilo vermede ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Yüksek proteinli, lifli ve sağlıklı yağlardan zengin bir beslenme düzeni ile zayıflamak mümkün. Bu süreçte sabırlı olmak ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmek, uzun vadede sağlıklı bir kilo kaybı sağlayacağı bildirildi.