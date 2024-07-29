YKG Kurye lojistik sektörüne önce işgücü sonra katma değer kazandırıyor

Kuryecilik pazarında Avrupa çapında ilk onda konumlanan Türkiye’deki yeni oyuncular bu eğilimi tetiklerken, Türkiye’den bir kadın girişimci, lojistik endüstrisi ve dağıtım hizmetleri alanında sunduğu İK çözümleriyle yeni bir döneme kapı aralıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü raporuna göre, 2023’te 1,85 trilyon liraya ulaşan e-ticaret sektöründeki işlem sayısı da %22,25 artarak 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti. Bu oranın yıl sonunda 6,67 milyar adede çıkması beklenirken Türkiye’nin uluslararası arenada başarısını ortaya koyduğu kuryeciliğin de önü açıldı. Teslimatların hacmi, hızı ve ücreti parametrelerine göre Avrupa çapında ilk onda konumlanan ülkemizdeki kuryecilik pazarının yeni oyuncuları ise talep artışıyla birlikte bu büyümeyi desteklerken bayrağı eline aldı. Sektörün yalnızca ihtiyaçlarını gidermek değil, gelişmesini sağlamak amacıyla da yola koyulan kadın girişimci Yaprak Güçlü ise kurduğu dağıtım hizmetleri şirketi YKG Kurye aracılığıyla lojistik endüstrisine sunduğu insan kaynakları (İK) çözümleriyle yeni bir döneme kapı aralıyor.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE İK DOPİNGİ

3 bin kurye ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, sektörünün dinamiklerini değerlendirirken iş süreçleri hakkında da şu açıklamada bulundu:

“Son yıllarda e-ticaretin hızla büyümesi ve kentleşmenin artması, kuryecilik faaliyetlerini önemli hale getirdi. Ancak, tüketicilerin kuryelerden beklediği hızlı, esnek ve eşzamanlı takip edilebilir faaliyetler, özellikle büyükşehirlerde pek mümkün olmuyor. Ben de sektördeki 13 yıla dayanan deneyimimden hareketle paketlerin gecikmesine bağlı olarak operasyonel süreçleri iyileştirmek adına çıktığım yolda sektörün farklı ihtiyaçlarını tespit ederek geniş bir çözüm yelpazesi yarattım. Lojistik serüvenime İK danışmanlık hizmetleri de vererek devam ediyorum.”

“KADIN VE GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİMLERLE SEKTÖRÜ BÜYÜTÜYORUZ”

YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, “Kurumsal kargo hizmetlerinden sanal market teslimatlarına kadar geniş bir lojistik ağına sahibiz. Bu süreçte siparişlerin gecikmesinden eksik teslim edilmesine, kadro eksikliğinden donanımlı takım arkadaşları bulmaya, sektörün ne denli zor olduğu gerçeğiyile yüzleştik. Tam da bu noktada, hem sektörün birkaç adım daha ileri gitmesi hem de farklı işkolları ve istihdam alanları yaratmak için, çeşitli uygulamaları hayata geçirdik. Kadın ve gençlerimizi önceliklendirerek eğitim vermeye başladık. Böylelikle her siparişimizi zamanında, sıcak ve eksiksiz olarak teslim etmeye başlarken operasyonel süreçlerimizi güvenilir hale getirdik” dedi.

TÜRKİYE’DE KURYE SAYISI 4 YIL SONRA 1 MİLYONA ULAŞACAK

Kuryeliğin hem bugünün hem de geleceğin mesleklerinden biri olduğunu söyleyen YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, “Türkiye'de kuryecilik sektöründe çalışan kişi sayısının 2028 yılına kadar 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Çünkü kuryeler, günümüzde bile ortalama 80 ila 100 bin civarında aylık kazanç elde ediyor. Biz de bu işi meslek olarak icra etmek isteyenlerin önünü açarken, teknoloji ve inovasyonu iş süreçlerimize entegre ederek sektöre katma değer kazandırıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, eğitim almış çalışmaya hazır 4.000 kuryemiz ile Türkiye’nin en büyük sanal market ve e-ticaret kargolarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Teslimat sürelerini 17 dakikaya kadar düşüren, kendiyle yarışan bir çözüm ortağı olarak, zamanında teslimat oranını %99,4 ile garantileyerek gücümüzü ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 BİN ÇALIŞANIMIZLA 11 BİNİ AŞKIN MÜŞTERİMİZE HİZMET VERDİK”

Kendi operasyon süreçlerini yaratmaları ve iş ortaklarına özel projeler hazırlamalarıyla sektörlerinde kritik bir noktada konumlandıklarına dikkat çeken Yaprak Güçlü, “Klasik lojistik operasyonları ile hareket etmiyoruz. En hızlı ve en güçlü lojistiği sağlayabilmek adına çeşitli sektörlerden her bir müşterimize farklı operasyon projesiyle gidiyoruz. Bu bizim başarılarımızı da kaçınılmaz kılıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“3 bin çalışanımızla şu ana kadar 11 bini aşkın müşteriye hizmet verdik. Güçlü Türk kadınlarının bu sektörde neler başarabileceğini öngörerek çıktığımız yolculukta, Türkiye’nin kadın istihdamına en büyük desteği veren şirketler arasında yer alıyoruz. Bireylere kendi çalışma saatlerini ve programlarını belirleme imkanı sunan oldukça esnek bir çalışma ortamı barındıran kuryecilik, Türkiye'de en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Bizim de hedefimiz, bir gün sektörün en iyi oyuncusu olarak konumlanmak, ‘lojistikçi kadınlar’ yetiştirmek ve alanımızda ülke ekonomisine en büyük katma değeri sağlamak.”