YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, YKS sonuçlarının ardından gözlerin çevrildiği tercih döneminin başlangıç tarihini açıkladı. Başkan Bayram Ali Ersoy, binlerce öğrencinin merakla beklediği tercih sürecinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, tercihler ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 3,5 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği 2024 YKS'nin sonuçlarını planlanandan bir gün erken, 16 Temmuz'da ilan etti. Değerlendirme süreçlerinin hızla tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçlara erişebildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, merakla beklenen YKS tercih dönemlerinin takvimini kamuoyu ile paylaştı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ersoy, değerli öğrencilere duyurdu: "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları yayınlandı ve şimdi tercih zamanı geldi. Adaylar, tercihlerini 25 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar resmi web sitesi üzerinden yapabilecekler." Bu açıklama ile birlikte, üniversite adayları için tercih dönemi resmen başladı.

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YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercih yapmalarını sağlayacak bir sistem kurdu. 2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte, üniversiteye giriş hayali kuran adaylar için tercih dönemi resmi olarak başlayacak. Adaylar, YKS sonuçlarına göre tercihlerini belirleyecekler.

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