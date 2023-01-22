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YKS başvuruları ne zaman? 2023 YKS başvuruları başladı mı?

YKS sınavına girecek adaylar 2023 ÖSYM sınav takviminin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafınca YKS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman? 2023 YKS başvuruları başladı mı?

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:39
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YKS başvuruları ne zaman? 2023 YKS başvuruları başladı mı?

YKS başvuruları ne zaman? 2023 YKS başvuruları başladı mı?
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Ocak ayı itibariyle ÖSYM 2023 sınav takvimi tarihleri merak ediliyor. Bunlardan biri de 2023 YKS sınav tarihi. YKS sınavına girecek adaylar 2023 YKS sınav tarihi ve başvurularının ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman? 2023 YKS başvuruları başladı mı?

ÖSYM'den 2023 ÖSYM sınav takvimine ilişkin yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 YKS sınav başvurularının Şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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