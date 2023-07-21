YKS birincileri kim oldu? 2023 YKS birincileri hangi illerden çıktı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS birincilerine çevrildi. Peki, YKS birincileri kim oldu? 2023 YKS birincileri hangi illerden çıktı?

YKS birincileri kim oldu? 2023 YKS birincileri hangi illerden çıktı?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS alanlarına göre YKS birincilerini açıkladı. Peki, YKS birincileri kim oldu? 2023 YKS birincileri hangi illerden çıktı?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS tercih tarihlerinin 27 Temmuz 2023 - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. YKS sonuçların ve tercih tarihlerinin belli olmasının ardından YKS 2023 birincileri merak konusu oldu.

2023 YKS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav alanlarına göre YKS birincilerini açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, YKS birincisinin kim olduğu sınava giren adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

Sınav alanlarına göre birincileri açıklayan Ersoy, şu bilgileri verdi:

‘’Öncelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında başvuran aday sayımız, 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Harun Durak, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi-Niğde...

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayımız 2 milyon 573 bin 169'dur.

Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi-Ankara, Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi-Konya.

Eşit ağırlık alanında Emre Ekici, Süleyman Demirel Fen Lisesi-Afyonkarahisar, sözel alanda Ahmet Berk Takır, Kabataş Erkek Lisesi- İstanbul.

Yabancı Dil Testi alanında başvuran aday sayımız 338 bin 9'dur. Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi-İzmir,

Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem,

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi-Konya,

Fransızca alanında Emirhan Kılıç,

Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul,

İngilizce alanında Metin Furkan Amarat,

Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir,

Rusça alanda Bengisu Akbaba, Özel Takev Anadolu Lisesi-İzmir.''

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