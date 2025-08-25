YKS birincisinin kazandığı okul belli oldu

Kaynak: İHA
YKS birincisinin kazandığı okul belli oldu

YKS’de 2025 Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı okul belli oldu. Özyurtseven eğitim hayatına Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde devam edecek.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.

Öyurtseven'in tercihi, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü oldu. Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer almıştı.

Son Haberler
Suudi Arabistan’ın ticaret fazlası zirveye ulaştı
Suudi Arabistan’ın ticaret fazlası zirveye ulaştı
Norveç’te borç artışı sabit kaldı
Norveç’te borç artışı sabit kaldı
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
Endüstriyel üretim Litvanya’da yavaşladı
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
İsviçre’de istihdam artışı sürüyor: Hizmet sektörü öncü, sanayi geriliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor