YKS birincisinin kazandığı okul belli oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına açıkladı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.



Öyurtseven'in tercihi, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü oldu. Özyurtseven'in kardeşi Kerim Özyurtseven'in de LGS Türkiye birincileri arasında yer almıştı.