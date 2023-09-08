Üniversite sınavının ardından öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. YKS ek tercihler için ÖSYM’nin boş kontenjan açıklaması merak ediliyor. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?

YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmıştı ve üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 1 Eylül'e kadar tamamladılar. 2023-YKS sonuçlarına göre genel yerleştirmede boş kalan ya da farklı nedenlerle dolmayan kontenjanlar için ÖSYM merkezi bir ek yerleştirme yapacak.

ÖSYM'nin yayınlayacağı YKS ek tercih kılavuzu, 2-4 yıllık programlardaki boş kontenjanları merak eden adaylar için yol gösterici olacak.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak. 2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercihler için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusuna çevrildi. Üniversite okuma hayaliyle tercih işlemlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor.

YKS boş kontenjanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eylül ayının ilk günü sona eren üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. YKS boş kontenjanlar YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla belli olacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor. İOKBS sonuç açıklama tarihi 2023: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?