YKS cevap kağıtları erişime açıldı

Kaynak: AA
YKS cevap kağıtları erişime açıldı

YKS sonuçlarının açıklanması sonrası adayların cevap kağıtları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Adaylar cevap kağıtlarına https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'daki 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'daki 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen yanıtlarına ve doğru cevaplara erişebilecek.

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede, soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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