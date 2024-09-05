YKS ek tercih tarihleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
YKS ek tercih tarihleri belli oldu

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği YKS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. 2024 YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımladı. İşte detaylar…

2024 YKS ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu.

İlk tercih sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercihlerle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen duyuruyla beraber YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, her sene olduğu gibi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri gerçekleştirecektir.

Tercihler, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da bitecek.

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Tercih yapacak adaylar, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle kontrol etmeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

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