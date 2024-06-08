YKS maratonu başlıyor. 3 Milyon öğrenci ter dökecek

Aylar süren hazırlıkların ardından üniversiteye giriş heyecanı doruğa ulaştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başlıyor.

Bu yıl YKS, 245 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavın güvenliğini sağlamak amacıyla 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacak. Yeni düzenlemeler kapsamında, ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara 30 dakika ek süre tanınacak.

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakika süreye sahip olacaklar. YKS maratonunun ikinci oturumu ise yarın gerçekleşecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 160 soru için 180 dakika süre kullanacaklar.

Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak. Saat 15.45'te başlayacak olan bu oturumda adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar, sınava girerken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundalar. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak ve adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

BU YIL BARAJ YOK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylara başarı dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ersoy, "YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan’da da gerçekleştireceğiz. Sınav tarihinde U18 Millî Takımımız orada kampta olacak. Gençler orada bizi temsil ederken biz de millî sporcularımıza imkân sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu yıl, YKS'de önemli bir değişiklik olarak baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Ön lisans ve lisans programlarını tercih etmek için daha önce uygulanan 150 ve 180 baraj puanları artık geçerli değil. Bu yıl sadece tıp, hukuk, diş hekimliği gibi belirli başarı sırası şartı olan programlar dışında baraj uygulanmayacak. Yani, sınavda yerleştirme puanı hesaplanan her aday, puanları doğrultusunda tercih yapma hakkına sahip olacak. Ön lisans programlarına başvurabilmek için TYT puanının; lisans programları için ise SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinden birinde puan almak yeterli olacak.