YKS maratonunda manzara değişmedi!

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavda ter dökerken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda bu yıl da manzara değişmedi. Sınavın ilk Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi.

Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı.

Sınava son dakikada yetişen öğrenciler için polis ekipleri seferber olurken, bir çok öğrenciyi sınava yetiştirdi. Bazı öğrenciler ise son dakikada sınav merkezine gelse de kapıların kapanması sonucu sınava alınamadı. Sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarını tutamadı.