YKS öncesi merak edilenler... İşte bilinmesi gerekenler

Milyonlarca adayın üniversiteye yerleşmek için gireceği YKS’ye sayılı günler kaldı. Peki öncesinde ve sonrasında sınav maratonunda süreç nasıl işleyecek? Dikkat edilmesi gerekenler, ÖSYM’nin önerileri, yasaklar ve oturumların içeriği neler?

ANKA Haber Ajansı, YKS’ye başvuru yapan 2 milyon 560 bin 640 aday için derledi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21 Haziran’da YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Cumartesi 10.15’te başlayacak sınav, 165 dakika sürecek.

Sınav maratonunda 22 Haziran Pazar günü ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Yine 10.15’te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak. Öğleden sonra saat 15.45’te ise YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak.

YKS’nin 1. oturumu olan TYT, tüm adaylar için zorunlu olacak. YKS’de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen adayların ise AYT oturumuna katılmaları zorunlu. Öte yandan, dil puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen adayların ise YDS oturumuna katılmaları zorunlu.

HANGİ OTURUMDA HANGİ ALANDA SORULAR YER ALACAK?

TYT’de; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testi yer alacak. AYT’de ise adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek. YDT oturumu ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

ÖSYM’DEN ADAYIN SINAVA GİRECEĞİ OKULU ÖNCEDEN TEYİT ETMESİ TAVSİYESİ

Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak. ÖSYM tarafından adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi tavsiye edilirken, sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunlu olacak. Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMAMASI GEREKEN EŞYALAR NELER?

Başta çanta, cüzdan, cep telefonu, saat ve kablosuz cihazlar başta olmak üzere adayların sınava girerken yanlarında bulundurmaması gereken araç gereç ve eşyalara da dikkat etmesi gerekecek. Adaylar, kulaklık, kolye, küpe, alyans hariç yüzük, bilezik gibi takılar yanı sıra anahtarlık, araç anahtarı ile sınavın yapılacağı binaya girmelerine izin verilmeyecek. Öte yandan başörtü için kullanılan toplu iğne, kağıt, madeni para, anahtarlıksız anahtar, ulaşım kartı, basit olması kaydıyla tokalı kemer, tel toka, piercing, lastik toka yasaklı araç gereç ve eşyaların dışında tutulacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

SINAV BAŞLADIKTAN SONRA TUVALETE GİTMEK DAHİL SALONU TERK EDEN ADAYIN İÇERİ GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT’de sınav süresinin 135 dakikası, YDT’de ise sınav süresinin 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, tuvalete gitmek dahil sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Salondan çıkan aday sebep her ne olursa olsun sınav salonuna geri alınmayacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

''34 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR” VE DEPREMZEDE ADAYLAR İÇİN AYRILAN KONTENJAN DEVAM EDECEK

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında “34 Yaş Üstü Kadınlar” kontenjanı devam edecek. Buna göre ayrılan kontenjanlarda başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, hukuk, öğretmenlik gibi bölümlerde dışındaki programlar yer alacak. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar için 2025-YKS’de merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarda kontenjan ayrıldı. Adayların belirtilen tarihteki adres bilgisi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları esas alınarak kontrol edilecek.

YKS’YE BAŞVURU SAYISI 2 MİLYON 560 BİN 640 OLDU

Sayısal verilere bakıldığında ise bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sini ise erkek adaylar oluşturdu. AYT’ye başvuran aday sayısına bakıldığında ise 1 milyon 721 bin 52 aday yer alırken, YDT’ye 215 bin 447 aday başvuruda bulundu. Sınava başvuran adayların 813 bin 487’sini ortaöğretim son sınıf öğrencileri, 1 milyon 102 bin 955’ini ise bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar oluşturdu.

BAŞVURU SAYISI NEDEN DÜŞÜK KALDI, NEDENLERİ NELER?

Öte yandan 2025 YKS’ye başvuran aday sayısının 2023 ve 2024’e göre düşük kalması da merak konusu olmuştu. Kaynaklara göre 2023’ten 2024’e bakıldığında yaşanan düşüş, 2023 yılında depremzede vatandaşlara tanınan ücretsiz sınav başvuru hakkı ile başvuru sayısının artması ile ifade edilirken, 2024’ten 2025’e yaşanan düşüş ise 2024 yılında 4 artı 4 artı 4 sisteminin ilk lise mezunlarının sisteme dahil olması sebebiyle öğrenci sayısında artış olması ise ifade ediliyor. Öğrenim durumu beyanlarına bakıldığında son sınıf öğrencisi olmamasına rağmen yükseköğretime hiç kaydolmayan ve YKS sınavına giren aday sayısında ise 120 bin kadar düşüş olduğu ifade edilirken, öte yandan 2023 YKS’de deprem nedeniyle ücretsiz başvuru hakkının tanındığı ve bu haktan 1 milyon adayın yararlandığı bilgi hatırlatılıyor.