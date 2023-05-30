YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar sınava az bir zaman kala YKS sınav yeri giriş belgelerinin nereden sorgulanacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

YKS’ye hazırlanan öğrenciler girecekleri YKS sınavı öncesinde sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini nereden sorgulayacaklarını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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