YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar YKS sınav yeri giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS ne zaman?

YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan adaylar YKS sınavına az bir zaman kala YKS giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS ne zaman?

2023 YKS sınav giriş belgesi YKS oturumlarına girecek olan üniversite öğrencisi adayları tarafından sorgulanıyor. Üniversite sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınava az bir zaman kala sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

2023 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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