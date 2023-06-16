YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru

YKS'ye girecek öğrenciler için sınavda çıkması beklenen soruların benzerleri haberimizin içinde derlendi. Yarın sınav var, son hazırlıklarınızı yapın!

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 1
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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 2

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın gerçekleştirilecek.

Yarın saat 10.15'te ilk oturum başlayacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Pazar günü ise AYT sınavı gerçekleşecek ve adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 3

Sınavda çıkacak sorular öğrenciler tarafından merak konusu olurken geçmiş yıllarda çıkmış sorular haberimizin içinde derlendi.

İşte sınavda çıkması beklenen soru örnekleri...

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 4

Cevap: C

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 5

Cevap: A

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 6

Cevap: A

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 7

Cevap: B

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 8

Cevap: B

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 9

Cevap: D

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 10

Cevap: D

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 11

Cevap: E

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 12

Cevap: C

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 13

Cevap: A

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 14

Cevap: A

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 15

Cevap: E

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 16

Cevap: B

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 17

Cevap: D

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 18

Cevap: E

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 19

Cevap: D

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 20

Cevap: B

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 21

Cevap: E

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 22

Cevap: E

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YKS sınavında çıkacak 20 garanti soru 23

Cevap: B

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