YKS tarihinde görülmemiş kopya! Kurduğu düzenek tek tek ifşa edildi

Isparta’da düzenlenen üniversite giriş sınavında, şüpheli hareketler sergileyen bir adayın üzerinde ve ayakkabısının içinde çeşitli kopya cihazları bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 Haziran'da yapılan sınavda M.E.E. isimli öğrencinin sıra dışı davranışları üzerine müdahalede bulundu. Öğrencinin ayakkabı içine gizlenmiş kopya düzeneği, internet bağlantısı kurabilen bir 'router', kredi kartı şeklinde tasarlanan bir cep telefonu, düğme şeklinde kamufle edilmiş bir kamera ve bir kulaklık ele geçirildi. Sınav güvenliğini tehdit eden bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 KİŞİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen bir operasyonda, M.E.E. isimli şahsın sınav sorularını çözmek için ileri teknoloji cihazlar kullandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, düğme şeklindeki gizli bir kamerayla soruları kaydedip, bir yapay zeka sistemine ilettiği ve sistemden aldığı cevapları, kredi kartı biçimindeki bir cep telefonu aracılığıyla kulaklıkla dinlediği belirlendi.

Bu yöntemle '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa' aykırı davrandığı tespit edilen M.E.E., polis tarafından gözaltına alındı. Aynı suçlamalarla A.B. isimli bir diğer şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

Şüphelinin, sınav öncesinde ayakkabısının iç tabanını keserek gizli bir elektronik cihaz yerleştirdiği ve bu yöntemle güvenlik kontrollerini aştığı belirlendi. Sınav salonuna girdikten sonra ise şüphelinin tuvalete giderek cihazı çıkarıp vücuduna taktığı ve bir kulaklık kullanarak sınavda hile yaptığı ortaya çıktı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet'ten de yaşanan olayla ilgili şu açıklama yapıldı;

6114 Sayıl Kanuna Muhalefet Suç

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 08.06.2024 tarihinde yapılan çalışmada;

"-08.06.2024 Tarihinde Türkiye Geneli yapılan TYT sınavında M.E.E isimli şahıs sınav salonununda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalanmış, Düzenek incelendiğinde şahsın arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısa yardım eden A.B isimli şahısda yakalanmıştır.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında;

- Ses ve Görüntü Aktarımı Yapan Kopya Düzeneği,

- 3 Adet Düğme Kamera ve Şahısların Dijital Materyallerine el konulmuştur.



* M.E.E ve A.B isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanılmış, A.B isimli şüpheli şubeden serbet bırakmış, M.E.E isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."