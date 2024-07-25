Adaylar, üniversite tercihlerini bu süre zarfında gerçekleştirecek ve sonrasında ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıklayarak kazandıkları üniversiteleri duyuracak. Tercihlerinizi yaparken, üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini dikkatlice incelemeniz önem taşıyor.

Peki, 2024 YKS tercihi nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Bu kılavuzda yer alan bilgilere göre, tercih işlemleri ÖSYM'nin "YKS tercih ekranı" üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini bu ekran aracılığıyla yapacaklar. ÖSYM, 2024 yılı için adaylara 24 tercih hakkı sunacak. Bu tercihleri doğru ve dikkatli bir şekilde yapmanız, üniversite yerleştirme sürecinde başarılı olmanız açısından kritik öneme sahip.

YKS TERCİHİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre, üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercihlerinizi bu tarihler arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Tercihlerinizi tamamladıktan sonra, yine bu adresten tercih bilgilerinizde değişiklik yapabilir ve tercihlerinizin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, tercihlerinizin bir dökümünü alarak saklamanız önerilir.

Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuzun basılı olarak dağıtımı veya satışı yapılmayacak. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre kullanılarak yalnızca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapılabilir. Posta, fax veya e-posta gibi yöntemlerle gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir. Elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

ÖSYM YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrencilere YKS'de 24 tercih hakkı vardır.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos'tan itibaren iki hafta içinde açıklanması planlanıyor.

YKS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme işlemlerinde, bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenirken, aynı programı tercih edenler arasında, tercihin sırası ne olursa olsun, yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, bu durumda TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Eşitlik devam ederse, yükseköğretim programını daha üst sırada tercih eden aday, eşitlik sürerse, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) yüksek olan aday ve son olarak da doğum tarihi daha yakın (yaşı küçük) olan aday öncelikli olarak değerlendirilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca, elektronik kayıtlar 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemlerini tamamlamak için gerekli belgelerle birlikte belirtilen süre içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Belirtilen süre içinde kayıt başvurusu yapmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedeceklerdir.