YKS tercihleri başladı: Doğru tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YKS tercihleri başladı: Doğru tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, 2 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecekler.

Üniversite yerleştirme süreci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte hız kazandı. Adaylar, bugünden itibaren 2 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapabilecekler. ÖSYM tarafından sunulan 1 milyon 58 bin 345 kontenjan için tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların doğru tercih yapabilmeleri için yarın yayınlanacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri öneriliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen ve 3 milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği 2024-YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), 2 milyon 819 bin 362 aday ter döktü.

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DOĞRU TERCİH YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre sıralama yapmaları. Oysaki ölçütümüz başarı sırası olmalı. Sıralama yaparken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri belirlemek ve değerlendirme. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, tercih havuzunu başarı sırasına uygun bir şekilde oluşturmak.

Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü belirlemeli, sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise temkinli olmak adına kendi başarı sıralarının gerisindeki bölümlerden listelerine eklemeliler.

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UZMANLARDAN DESTEK ALINMALI

Üniversite tercih sürecinde adayların, bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulanıyor. Adayların, tercih edecekleri alanlara yönelik meslekleri detaylı bir şekilde incelemeleri öneriliyor. Günümüz dünyasında yetkinliklerin önemi her geçen gün artmakta ve bu durum, öğrencilerin hangi alanda eğitim alacaklarından bağımsız olarak yetkinliklerini geliştirmelerinin kritik olduğunu gösteriyor.

Bu bağlamda, adayların yetkinlik gelişimine katkı sağlayabilecek üniversiteleri tercih listelerine dahil etmeleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu süreçte doğru kararların verilmesinin, öğrencilerin gelecekteki kariyer yollarını şekillendirmede belirleyici olacağını belirtiyorlar.

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