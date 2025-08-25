YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilecek. Bunun yanı sıra üniversiteler de kendi sistemleri üzerinden kayıt işlemlerini kabul edecek. Belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanması, kayıt sürecinin aksamaması açısından büyük önem taşıyor.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." açıklamasını yaptı.