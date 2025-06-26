YKS'de torpil skandalı! Kurala uymadı, sınava alındı...

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, üniversite sınavında skandal bir olayı Sözcü’ye anlattı. Özat, Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı’nın oğlunun kimliksiz olduğu halde sınav girişinde torpil yapılarak içeri alındığını iddia etti. Suç duyurusu sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KİMLİK OLMADAN SINAVA ALINMIŞ

Sözcü'de Sultan Acar'ın haberine göre; Ayvalık’ta üniversite sınavında skandal bir olay yaşandı. Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve Eğitim Bir Sen Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Kurtuluş’un görevini ve yetkisini kötüye kullandığını söyledi. Özat, “Kurtuluş’un oğlunun sınava gireceği lisede bina sorumlusu olan Vedat Mazgal, kimliği olmadan bu çocuğu sınava aldı. Diğer gözetmenler bu duruma itiraz edince, ‘Bütün sorumluluk bende, ÖSYM sorumlusundan onay aldım’ demiştir” dedi.

OLAY ANINI ANLATTI: PENCEREDEN ÇOCUĞUNUN PASAPORTUNU VERDİLER

Olay anını da anlatan Özat, “Adayın, müdür babası Mustafa Kurtuluş, 10:22’de okulda görevli polis memurlarına Milli Eğitim'de Şube Müdürü olduğunu ifade edip, okul bahçesine girdi. Pencereden çocuğunun pasaportunu sınav bina sorumlusu Vedat Mazgal’a verdi. Olayın doğruluğunu tespit ettik. Suç duyurusu yaptık” şeklinde konuştu.

“2 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR”

Bu olayın 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu aktaran Özat, “Bu olay FETÖ’nün soruları sızdırması kadar önemli olup, olaya adı karışanların açığa alınarak tutuklanması gerekir. Biz de sendika olarak MEB’e ve savcılığa başvurduk. 2.6 milyon adayın girdiği üniversite sınavında aleni bir şekilde kendi çocuğuna, Eğitim bir Sen İlçe Başkanı olması ve diğer sıfatları nedeniyle kayırmacılık yapılmıştır. Türkiye’deki her çocuğu kendi evladı göremeyen biri eğitimci olamaz” dedi.