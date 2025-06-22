YKS'de ikinci oturum! Yüz binlerce aday yarışıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS’nin birinci oturumu olan TYT, dün düzenlendi. YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleşiyor.

İkinci oturum olan ve 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te, 215 bin 448 adayın başvurduğu üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak.

SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

AYT’de saat 10.00’dan, YDT ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT’ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak.

Sınav sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

ÖZGÜR ÖZEL FERDİ ZEYREK'İN KIZINI SINAVA GÖTÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT'ye gireceği okula götürdü.

CHP lideri Özel, Zeyrek'in ölümü üzerine Nehir Zeyrek'e sınava girişte eşlik edeceğine dair söz vermişti.

YKS maratonunda manzara değişmedi!