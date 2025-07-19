YKS'de İngilizce'de rakip tanımadı

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Mehmet Sarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce alanında Türkiye birincisi oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre, memleketi Afyon’da birincilik haberini alan Sarak, başarısını yıllarca süren disiplinli çalışmaya bağladı.

Aile hekimi babası ve eczacı annesinin desteğiyle İzmir’de eğitimine devam eden Sarak, ablasıyla aynı evi paylaşarak lise hayatını sürdürdü. Sarak, “Bu başarı, yalnızca bir sıralama değil, sabrın ve emeğin sonucu. Planlı çalıştım, pes etmedim. Özel ders ya da dershaneye ihtiyaç duymadan, okul derslerime odaklandım,” dedi.

Bilgisayar olimpiyatlarındaki geçmişi, sayısal alanda kendisine avantaj sağladı. Okulun son gününe kadar derslere katılım gösteren Sarak, öğretmenlerinin rehberliğinin önemine vurgu yaptı. Hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu belirten Sarak, “Umarım bu başarı, hayal kuran herkese ilham olur,” diyerek duygularını ifade etti.

Ailesine ve öğretmenlerine teşekkür eden genç yetenek, azmiyle örnek oldu. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü, Sarak’ın başarısıyla ikinci kez YKS Türkiye birincisi çıkardı. 2019’da Berke Çalışkan TYT birincisi olmuştu.

Lise Müdürü Dr. Aylin Gil, “İki birincilik, eğitim kalitemizin göstergesi. Bu başarılar tesadüf değil, sistemli çalışmanın ürünü,” dedi. Sarak’ın birinciliği, okulun yenilikçi eğitim anlayışı ve bireysel rehberlik sisteminin gücünü ortaya koydu. Kampüs, teknoloji ve fen odaklı müfredatıyla öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.