YKS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.