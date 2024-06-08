YKS'ye 2 dakika geciken 2 genç sınava alındı

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bugün ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’da (YKS) ter döktü. Her sene okul önünde 1 yıllık emeği birkaç dakika geç kaldığı için heba olan öğrenci ve velilerin okul önünde gözyaşlarına boğulduğu görüntüler bu sene de tekrarlandı.

Türkiye’nin farklı yerlerinde birçok öğrenci, sınava giderken yaşadığı sorunlardan dolayı, kapıdaki görevliler tarafından sınava alınmazken, öğrenci ve velilerin yetkilileri ikna etmek için sarf etiği sözler işe yaramadı.

2 DAKİKA GECİKEN 2 ÖĞRENCİ SINAVA ALINDI

Bir çok ilde sınava birkaç dakika geç kaldığı emekleri heba olan birçok öğrencinin aksine Yalova’da sınava 2 dakika geçe kalan iki öğrenci, yoğun ısrarlar sonucu, kapıdaki görevliler tarafından içeri alındı.

Sabri Eskinazoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde çekilen görüntülerde kapı ve çerçevelere vuran erkek öğrenci, tam umudunu kaybetmek üzereyken velisinin ısrarı sonucu okula alındı. Sınava bir geç kalan bir diğer kız öğrenci ise kapıların yeniden açılması sayesinde sınava girdi.