YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı

Kaynak: İHA
YKS'ye geç kalan öğrenciler kapıları yumrukladı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geçen kalan öğrenciler kapılara dayandı.

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu bugün başladı.

YKS'ye giren öğrenciler sabah saatlerinde okul bahçelerini doldurdu.

Saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu olan TYT için 3 milyon 120 bin 878 aday başvuruda bulundu. İkinci oturum ise yarın devam edecek.

Sınava geç kalan aday öğrenciler sınav görevlileri tarafından okula alınmaduı. Öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı.

Bazı öğrenciler okul kapılarını yurmuklayarak görevlilere seslendi. Bir kız öğrenci 1 dakika geç kaldıüğını söyleyerek okul kapısını yumrukladı. “Açın” diyerek bağıran genç kızın feryadı çabasız kaldı.

Yine Kocaeli’de bir erkek öğrenci sınava 5 dakika geç kaldı. Öğrenci kapıdan alınmayınca geri döndü.

Öte yandan sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

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