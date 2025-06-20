YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım

Adıyaman Belediyesi, Başkan Abdurrahman Tutdere’nin "Öğrenci Dostu Belediye" vizyonu kapsamında, 21-22 Haziran günlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Adıyaman merkezde sınava girecek öğrenciler, belediyeye ait halk otobüslerinden sınav günlerinde ücretsiz faydalanabilecek.

"TÜM YKS ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Uygulamayla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, gençlerin sınava sadece başarıya odaklanmasını istediklerini belirterek, "Sevgili gençler, siz yeter ki sınavınıza odaklanın. Ulaşımınızı biz üstleniyoruz. Geleceğiniz için attığınız bu önemli adımda yanınızdayız. Tüm YKS adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.