YKS'ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar. Yaralılar var

Kaza, F.H. yönetimindeki otomobilin Avanos-Nevşehir kara yolunda devrilmesi sonucu meydana geldi. Araçta bulunanlar arasında bulunan M.S.H. dahil olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındılar.

Yaralılardan birinin, M.S.H'nin, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne katılmak için Avanos'tan il merkezine gittiği öğrenildi.