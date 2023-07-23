YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı bekliyor. Kira artışı yüzde 500 oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçlar geçen hafta açıklandı, sıra tercihlere gelince aileler ve öğrenciler eğitim kalitesiyle birlikte barınma maliyetini de düşünmek mecburiyetinde bırakıldı.

YKS'yi atlatan öğrencileri şimdi de barınma sınavı beklerken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da kiralar 2 yılda yüzde 500 arttı.

Kiralık konut piyasasında yaşanan arz sorunu nedeniyle bu yıl özel yurtlara ilginin artması bekleniyor. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul Arslan, “Temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelinde özel yurt fiyatları, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 85 ila yüzde 105 arasında bir artış gösterdi. 21 il üzerinden yaptığımız araştırmaya göre yıllık fiyatlar 20 bin liradan başlıyor, 320 bin liraya kadar çıkıyor. Üç büyük ile bakarsak yıllık yurt bedeli İstanbul’da 40 bin, Ankara’da 45 bin, İzmir’de ise 55 bin liradan başlıyor” dedi.

"MEVCUT ÖĞRENCİLERE YAPILABİLECEK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 78"

Mevcut öğrenciler için fiyatların yönetmeliklere göre belirlendiğini belirten Arslan “Haziran verilerine göre, mevcut öğrencilere yapılabilecek artış oranı en yüksek yüzde 78.27” dedi.

İKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 500

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmada, üç büyükşehir ve öğrenci kentlerinde yaklaşık 100 metrekarelik 2+1 daireler dikkate alınarak değer değişimleri incelendi. Buna göre İstanbul, yüksek maliyetlere karşın, daha fazla iş bulma fırsatı barındırdığı için öğrencilerin tercihinde ilk sırada yer alıyor. En çok tercih edilen ilçeler ise Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bakırköy, Avcılar, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal. Buralarda ortalama kira 10 bin ila 22 bin 500 lira arasında. İki yıllık değer artışı ise yüzde 500.

7 BİN TL'NİN ALTINA EV YOK

Türkiye genelinde üç büyük ilin haricinde öğrenci şehri olarak kabul edilen ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde de tablo benzer. 13 ilde 2021 yılında 1500-2 bin 250 lira bandında olan ortalama kira bedelleri bu yıl 7 bin-13 bin 750 lira bandına çıktı. Bu illerde arz-talep dengesizliğinin yanında deprem sonrası göçler ve yabancı ilgisi de etkili oldu.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 2023 yılı özelinde öğrencilerin Kira hareketliliğinde iki farklı unsurun etkisine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“6 Şubat deprem felaketlerinden sonra online eğitime geçen üniversitelerde, öğrencilerin bir kısmı yaşadıkları evleri boşaltarak ailelerinin ikamet ettikleri ilde bu öğretim yılına devam etmişlerdi. Dolayısıyla yeni öğretim yılı için iki farklı öğrenci nüfusunun, kira piyasasında bir hareketlilik yaratacağını düşünüyoruz. Diğer yandan yüzde 25 kira sınırlaması ile birlikte ev sahiplerinin, uzun dönemli kira sözleşmesi yapma eğilimleri düştü ve boş tutulan ev sayısı arttı. Bu da öğrencileri zorlayacak bir başka sorun olacak.”