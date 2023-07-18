Ymer'in 18 ay boyunca profesyonel tenis oynaması yasaklandı

İsveçli tenisçi Mikael Ymer, Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 18 ay boyunca profesyonel tenis maçlarından men edildi.

Yıldız oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ocak 2022'de ITF, 12 aylık bir içinde 3 kez müsabaka dışı test denemesini kaçırdığım için beni olası bir anti-doping kuralını ihlal etmekle suçladı.

Bir duruşmada bu suçlamaya karşı çıktım ve Haziran 2022'de 3 hakemden oluşan bağımsız bir mahkeme tarafından aklandım.

ITF, beni temize çıkaran 3 bağımsız hakemin kendi kurallarına göre atanmasına rağmen bu karara itiraz etti ve Spor Tahkim Mahkemesi'nden, daha önce aklandığım aynı olgular hakkında farklı bir karara varmasını istedi.

Dün, Spor Tahkim Mahkemesi'nin yasaklı maddeleri hiç kullanmamış veya kullanmakla suçlanmamış olmama rağmen beni profesyonel tenisten 18 ay uzaklaştırdığını öğrendim.

Zaten bir kez aklanmış biri olarak ve 3. suçun işlendiğini düşünmediğim gerçeğinin tüm kalbimle arkasında durarak, beni yeniden yargılama ve akabinde beni suçlu bulma kararlarını haksız buluyorum.

Üstelik 18 ay uzaklaştırmayı haklı bir ceza olarak görmelerini anlamakta güçlük çekiyorum." açıklamalarını yaptı.