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  • Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları

Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları

Kadınların hangi koşullarda dövüleceğini açıklayan yobaz hocanın videosu sosyal medyada tepki çekti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:54
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:39
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Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor vatandaşları

Kadınlar şu hallerde dövülebilir diyerek açıkladı. Bu adamlar dinden soğutuyor insanları
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Aile uyumu ve itaat için kadının "Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama babında" dövülebileceğini ifade eden sarıklı cübbeli yobaz, bu eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştirilebileceğiyle ilgili koşullar da saydı.

"KOCASI ÇAĞIRINCA YATAĞA GELMEZSE”
"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için" diyen videodaki kişi, sözlerine "Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa" ifadeleriyle son verdi.

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misafir
5.09.2022 11:44
Kadınlar senin kölen mi ? Hiç mi Peygamberimizden örnek almadınız ? Kadınlara nasıl davrandığını hiç mi duymadınız ? Bunlar peygamberimiz gelmeden önceki insanların yaptıkları ile örtüşüyor  
 
Poyraz
5.09.2022 11:43
Bağ çubuğuyla bunu falakaya bir yatırsak bir daha saçma sapan konuşmaz din taciri  
 
Meraklı Melahat
5.09.2022 11:39
Erkekler hangi hallerde dövülebilir ?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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