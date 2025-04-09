Yoğun bakım uzmanı can vermişti: Doktorun ölümünde kahreden detay ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ hayatını kaybetmişti. Doktorun ölümünde kahreden detay ortaya çıktı.

Olay, gece 04.00 sularında Antalya Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45) gece saatlerinde hastaneden arandı.

Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğrağ'ın hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktığı öğrenildi.

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