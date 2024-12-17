Yoğun bakıma alınmıştı! Ferdi Tayfur ameliyat oldu

Evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü hastanedeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

AMELİYAT OLDU

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur hastanede olup, normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Şirin Gözalıcı daha sonra Instagram hesabında sanatçının ameliyat olduğunu duyurdu. Gözalıcı "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.