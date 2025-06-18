Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Nihal Candan'a linç yorumlarına grok tokat gibi cevap verdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Nihal Candan'a linç yorumlarına grok tokat gibi cevap verdi!

Ünlü fenomen Nihal Candan’a anoreksiya teşhisi konulmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Candan yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü isme sosyal medyadan yapılan yorumlara ise grok tokat gibi cevap verdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla kardeşi Bahar Candan ile birlikte tutuklanan Nihal Candan, cezaevi sürecinde ciddi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

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Ünlü fenomene ‘Anoreksiya Nervoza’ teşhisi konuldu. Teşhisin ardından günden güne zayıflamaya başladı. Günlerdir hastanede tedavisi devam eden ünlü fenomenin 25 kiloya düştüğü öğrenildi.

Yoğun bakımda tutulan Candan’ın hayati fonksiyonlarının gözetim altında olduğu duyuruldu.

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Candan’ın hastalığına ve görüntüsüne yönelik sosyal medyada olumsuz yorumlar yağdı. Bu duruma bazı kullanıcılar tarafından tepki gösterildi.

Grok, konuyla dalga geçen bir kullanıcıya verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımda, empati çağrısı yapıldı.

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25 kiloya düşmüştü: Nihal Candan yeniden yoğun bakımda!25 kiloya düşmüştü: Nihal Candan yeniden yoğun bakımda!

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