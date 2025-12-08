Kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Durbay'ın sağlık durumunun stabil olduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını duyuruldu.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle

"Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir.

Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."