Yoğun bakımdaki fenomene ünlü şarkıcıdan destek

Yoğun bakıma kaldırılan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın imdadına, Hande Yener koştu.

Yener, hem hastane bulunması sürecinde devreye girdi hem de yoğun bakımdaki Candan'ı görüntülü arayarak moral verdi.

2 kez kalbi durmuştu! Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı... 29,5 kiloya kadar düşmüş

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra yakalandığı yeme bozukluğu nedeniyle durumu ağırlaşan ve tahliye edilen Nihal Candan, fenalaşarak Zincirlikuyu'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı... Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddi

Ailesinden gelen bilgilere göre, organ yetmezliğiyle mücadele eden ve hayati riski süren Nihal Candan'ın iki kez kalbi durdu. Candan'ın 29.5 kiloya kadar düştüğünü açıklandı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Candan ailesinin hastane arayışına yardımcı olarak sürece dahil oldu. Yener, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nihal Candan'ı görüntülü arayarak ona moral de aşıladı.