Yoğun bakımdaki fenomene ünlü şarkıcıdan destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yoğun bakımdaki fenomene ünlü şarkıcıdan destek

Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Yoğun bakıma kaldırılan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın imdadına, Hande Yener koştu.

Yener, hem hastane bulunması sürecinde devreye girdi hem de yoğun bakımdaki Candan'ı görüntülü arayarak moral verdi.

2 kez kalbi durmuştu! Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı... 29,5 kiloya kadar düşmüş2 kez kalbi durmuştu! Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı... 29,5 kiloya kadar düşmüş

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra yakalandığı yeme bozukluğu nedeniyle durumu ağırlaşan ve tahliye edilen Nihal Candan, fenalaşarak Zincirlikuyu'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı... Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiApar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı... Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddi

Ailesinden gelen bilgilere göre, organ yetmezliğiyle mücadele eden ve hayati riski süren Nihal Candan'ın iki kez kalbi durdu. Candan'ın 29.5 kiloya kadar düştüğünü açıklandı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Candan ailesinin hastane arayışına yardımcı olarak sürece dahil oldu. Yener, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nihal Candan'ı görüntülü arayarak ona moral de aşıladı.

Son Haberler
Yoğun bakımdaki fenomene ünlü şarkıcıdan destek
Yoğun bakımdaki fenomene ünlü şarkıcıdan destek
U18 Milli Takımı, İrlanda’yı 2 golle geçti
U18 Milli Takımı, İrlanda’yı 2 golle geçti
Erdoğan için büyük tehdit! ‘Bu yüzden AKP gidiyor’ Yılmaz Özdil açıkladı
Erdoğan için büyük tehdit! ‘Bu yüzden AKP gidiyor’ Yılmaz Özdil açıkladı
Fiyatları aniden yüzde 40 düştü: Kapış kapış gidiyor!
Fiyatları aniden yüzde 40 düştü: Kapış kapış gidiyor!
Milliler Kurban Bayramı'nı kutladı
Milliler Kurban Bayramı'nı kutladı