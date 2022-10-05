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Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar nasıl sağlık çalışanı

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçarak dalga geçen sağlıkçılar tepkilere neden oldu. Sağlıkçıların başka bir videoda yaşlı kadına, "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçtiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:27
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Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar nasıl sağlık çalışanı

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak dalga geçtiler: Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun? Bunlar nasıl sağlık çalışanı
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Hastanede yatan yaşlı bir kadına yapılanlar, görüntüleri izleyenleri adeta öfkeden deliye döndürdü. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen video görüntülerinde yoğun bakımdaki bir yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları görülüyor. Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek olan sağlık çalışanlarının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor.

YAŞLI HASTANIN YÜZÜNE PARALARI SAÇIP, DALGA GEÇTİLER
Erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.

"AL S.. BU PARALARI"
Görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.

Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al s.. bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

BİR VİDEO DAHA ORTAYA ÇIKTI! İĞRENÇLİKLERİNİ KAMERAYA ALMIŞLAR
Bir başka video görüntüsünde ise yine yaşlı hasta kadınla dalga geçen sağlık çalışanları, yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alıyor.

KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA EL ELE GEZİYORSUN?"
Bir sağlık çalışanı, yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

Tüyleri diken diken eden görüntülerde yaşlı kadının bir şeyler söylemeye çalıştığı ancak sesinin çıkmadığı görülüyor.

Ameliyat masasındaki yaşlı hastaya yapılanlara adeta infial yaratırken,sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerin hangi hastanede kaydedildiği ise belli değil.

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e
5.10.2022 12:45
şiddete karşıyım ama bunları yapanlara uygulansın o hasta herkesin annesi akrabası olabilir  
 
Emir Sadettin
5.10.2022 12:40
Aslında dünya devletleri hep birlikte bir ada devleti kurup sapık kopuk seri katil vb.suçlukarı oraya gönderseler  
 
Aysun Şimşek
5.10.2022 12:39
Bu kişiler ve ilgili hastane yönetimi hakkında kamu düzeni adına Cumhuriyet Savcısı ivedilikle dava açmalı. EGM tüm birimleri isterse 10 dakikada bu şahısları yakalar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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