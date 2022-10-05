Yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atıp küfreden sağlıkçılarla ilgili Bakan Koca’dan açıklama

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ataşehir’de bir hastanenin yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para saçarak dalga geçen sağlıkçılar tepkilere neden olmuş, sağlıkçıların başka bir videoda yaşlı kadına, "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçtiği ortaya çıkmıştı.