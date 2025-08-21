Yoğun bakımdan çıkmıştı! Ali Şen ilk kez görüntülendi: O detay sevenlerini üzdü

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsanevi başkanlarından Ali Şen, geçirdiği ciddi sağlık sürecinin ardından Bodrum’daki çiftliğine döndü. Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören 86 yaşındaki Şen’in, taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğrafta, Ali Şen’in belirgin şekilde kilo verdiği dikkat çekti.13 Ağustos 2025 tarihinde enfeksiyon kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırılan Ali Şen, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Efsane başkanın bu süreçte konuşmakta zorlandığı ve yakın çevresini tanımakta güçlük çektiği bildirildi. Fenerbahçe camiası ve spor dünyası, Şen’in sağlık durumunu endişeyle takip ederken iyi haber oğlu Metin Şen'den geldi.