Yoğun duman bölgeyi sardı! Trabzon'da AVM’de yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun siyah dumanların oluşmasına neden oldu. Yoğun duman Karadeniz Sahil Yolu'nu felç etti, trafik tek şeritten akıyor. İtfaiye alevlerle savaşıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde Deppo" isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun duman kütlesinin oluştuğu yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki "Deppo" isimli alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

