Yoğun istek üzerine yeniden yayınlıyoruz. İşte Sapla TV'nin voleybolcu kızların maçını anlatması

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Sosyal medya birbirinden renkli kutlama görüntülerine sahne olurken, Sapla TV spikerinin maça dair esprili anlatımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk maçındaki kritik anları özgün şivesiyle anlatan spiker Eda Erdem'in yaptığı blokla ilgili “Allah Eda’nın kaynanasına yardımcı olsun, 20 cm’lik topu geçirmeyen seni evden geçirir mi” yorumuyla izleyenleri güldürdü.

Ünlü spiker Vargas’ın attığı servise de, “Mermi sıktı Vargas mermi, bunu sokakta yapsa cinayete teşebbüsten içeri atarlar. Allah kocasının yardımcısı olsun evde bir bardak çay ver diyemez” yorumunu yaptı.

Ay Yıldızlıların Çin'e yaptığı blok sonrası ise Sapla TV'nin spikeri, "Ülkenin savunmasını bunlara versen düşmanı sokmaz" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.