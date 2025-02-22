Yoğun kar yağışı esnafı vurdu

Düzce’de etkili olan Altay Kar fırtınası sebebi ile bir çok vatandaş evde kalmayı tercih etti. İşletmelerini açan esnaflar müşteri beklerken, kar yağışı da bir yandan devam etti. Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaşırken, esnaflar da müşteri bulamayınca kendi aralarında kar topu savaşı yaptı.

Havaların bir anda kar yağışına döndüğünü belirten Esnaf Osman Durdu, "Dün hava çok güzeldi yazdan kalma bir hava vardı. Düzce havası sürekli değişiklik gösterebiliyor. Bugün çok güzel bir kar yağışı var. Ama müşterilerimiz gelmedi. Hem tatil oldu hem okullar kapandı. Bazı resmi kurumlarda kapandı. İnsanlarda sokağa çıkmadı. Tedbir alıp toplu taşıma kullananlarda oluyor" dedi.

Durdu "Bu sebeple bugün işlerimiz biraz sakin. Kar yağışını seyrediyoruz. Komşularımızla kar savaşı yaptık. Günü bu şekilde dolduruyoruz. Kar kalınlığı şu anda 15 santimetre civarında. Aldığımız haberlere göre yüksek kesimlerde kar kalınlığı daha fazla. Bu akşam Bolu Abant’a gitmeyi düşünüyoruz. Yol açık olursa planlayacağız" diye konuştu.