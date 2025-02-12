Yoğun kar yağışı hava ulaşımını vurdu! Görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yoğun kar yağışı hava ulaşımını vurdu! Görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakların görüş mesafesi düştü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalarak uzun süre havada tur attı.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalarak uzun süre havada tur attı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranın uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı. Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Yoğun kar yağışı hava ulaşımını vurdu! Görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı

Yoğun kar yağışı hava ulaşımını vurdu! Görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı

Yoğun kar yağışı hava ulaşımını vurdu! Görüş mesafesi düştü, uçuş trafiği aksadı

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