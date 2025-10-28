YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Ordu İl Temsilcisi Mehmet Şenocak ve ODAK sporcusu Hamide Gülsüm Şahin, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamak için zorlu bir tırmanışa imza attı. Ordulu dağcılar, Rize-Erzurum sınırında yer alan 3230 metrelik Ovit Dağı'na yoğun kar yağışı altında başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

KAR VE TİPİYE RAĞMEN ZİRVEDE BAYRAK DALGALANDI

Verçenik Dağcılık Kulübü organizasyonuyla düzenlenen ve TDF 5. Kademe Dağcılık Antrenörü Emin Ali Kalcıoğlu tarafından organize edilen Ekrem Orhon Cumhuriyet Bayramı Tırmanışı, bu yıl da katılımcıların sınırlarını zorladı.

Dağcılar, olumsuz hava şartlarına ve yoğun kar yağışına rağmen zirveye ulaştı. Ordu'yu temsil eden Şenocak ve Şahin, zirvede Türk bayrağı açarak 102 yıllık cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.

"ANLAMLI BİR ZİRVEDE KUTLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

TDF Ordu İl Temsilcisi Mehmet Şenocak, tırmanış sonrası yaptığı açıklamada yaşadığı gururu dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını böylesine anlamlı bir zirvede, Türk bayrağımızı dalgalandırarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz.”

Ordulu sporcular, zorlu şartlarda elde ettikleri bu başarıyla hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hem de Ordu'nun dağcılık alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.