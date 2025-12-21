Kent merkezinde sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar indi.Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek bölgelerinde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Sürücüler, araç farlarını açarak kara yolunda seyretmek zorunda kaldı.Suluova ilçesinde iki gündür devam eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metrenin altına düştü.

Yetkililer, sürücüleri sisli bölgelerde dikkatli olmaları, sis dağılıncaya kadar zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.Gece saatlerinden beri etkili olan yoğun sis nedeniyle Amasya-Suluova kara yolunda da araçlar kontrollü ilerledi.

Görüş mesafesinin azaldığı ilçe merkezinde polis ekipleri kavşaklarda gerekli tedbirleri aldı.