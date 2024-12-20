Yoğun sis Ankara-Kırıkkale yolunda kaza yaptırdı!

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Ankara-Kırıkkale arasındaki D-200 kara yolunun Elmadağ mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü.

Bölgede çok sayıda kaza meydana geldi. Aynı bölgede art arda yaşanan kazalarda 20'ye yakın araç hasar gördü.

Hafif yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Kazalar nedeniyle ulaşım bir süre durdu.

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Araçların kaldırılması ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.