Yoğun sis görüş mesafesi düştü

Kaynak: İHA

Tatvan-Bitlis ve Bitlis-Güroymak güzergahlarında görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede takip mesafesi konusunda dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, özellikle Tatvan-Bitlis ve Bitlis-Güroymak güzergahlarında görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşarken, yetkililer trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ve vadilerde sisin etkisi daha fazla hissedilirken, trafik ekipleri sürücüleri hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Yetkililer, muhtemel kazaların önüne geçmek için sis farlarının kullanılması ve ani manevralardan kaçınılması gerektiğini hatırlatarak, sürücülerin güvenli sürüş kurallarına uymalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

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