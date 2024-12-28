Yoğun sis görüş mesafesi düşürdü! Şanlıurfa’da uçak seferleri askıya alındı

Kaynak: İHA
Yoğun sis görüş mesafesi düşürdü! Şanlıurfa’da uçak seferleri askıya alındı

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kentte uçak seferleri ise geçici süre ile askıya alındı.

Şanlıurfa'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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Kenttin yüksek kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bu durum kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Şanlıurfa GAP Havalimanından İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar iptal edilirken, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden 2 uçak Gaziantep ve Malatya'ya, Ankara'dan hareket eden bir uçak ise Gaziantep'e yönlendirildi. Sis etkisi sürerken birçok yolcu GAP Havalimanında saatlerce bekleyerek mağdur olduklarını bildirdi.

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