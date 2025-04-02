Yoğun sis kazaya neden oldu! 3'ü çocuk, 6 yaralı

Düzce'de D-655 karayolu Kurtsuyu mevkisinde yoğun sis sebebiyle kaza gerçekleşti. İki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtsuyu Kavşağı'ndan Düzce istikametine seyir haline geçmek isteyen 31 ARC 366 plakalı Honda marka otomobil, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan 34 MOD 004 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURDU

Çarpışmanın eskisiyle Honda marka otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücüler ve yolcular için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler araçlar içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var...

Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı